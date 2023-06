Vanmiddag en vanavond lekker weer in Stadskanaal

Coalitie wil Groningen­be­leid kabinetten-Rut­te niet afkeuren

Vrijwel de hele oppositie in de Tweede Kamer keurt het beleid af dat de kabinetten-Rutte sinds 2012 hebben gevoerd ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Een motie van afkeuring van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-Kamerlid Sandra Beckerman haalde het evenwel niet, mede doordat de coalitiepartijen tegen stemden. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker noemde de motie in een stemverklaring ‘te ongericht’.