Vanmiddag kans op lichte regen in Stadskanaal

Verdachten van 'zwembad­moord’ in Marum willen nieuw verhoor kroongetui­ge

De kroongetuige in de zaak over de zogenoemde ‘Marumse zwembadmoord’, Willem P., wordt tijdens het hoger beroep mogelijk opnieuw gehoord. P. beweert dat de toenmalige vriendin van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga, haar broer en haar moeder het brein zijn achter de moord. P. heeft toegegeven te hebben geknoeid met bewijsmateriaal. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor meineed.