Vanmiddag kans op lichte regen in Stadskanaal

Rutte bezoekt Groningen voor het eerst na hard rapport aardbevin­gen

Premier Mark Rutte is maandag in Loppersum en Garmerwolde geweest om te luisteren naar inwoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Hij wilde weten hoe het rapport van de parlementaire enquêtecommissie, die de aardgaswinning in Groningen onderzocht, bij hen is geland. Het was de eerste keer dat Rutte weer naar Groningen ging na de presentatie van het vernietigende rapport eind februari. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) was er ook bij.