Alle opvarenden van vracht­schip Fremantle Highway uit het ziekenhuis

Alle opvarenden van het vrachtschip de Fremantle Highway die in het ziekenhuis lagen zijn nu uit het ziekenhuis. Dat meldt K Line, de charteraar van het vrachtschip. Donderdag mocht ook de kapitein uit het ziekenhuis. Hij was de enige die nog in het ziekenhuis lag.