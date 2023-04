47e Zwem4daagse in Staphorst gaat van start op dinsdag 2 mei: inschrijving geopend

Inspectie onderzoekt keuzes politie bij zwarte­pietrel­len in Staphorst

Welke keuzes heeft de politie gemaakt bij de aanpak van de zwartepietrellen in Staphorst vorig jaar? Wat is daar landelijk van te leren? Dat zijn vragen die de Inspectie Justitie en Veiligheid wil beantwoorden bij haar onderzoek naar het handelen van de politie bij de confrontatie in Staphorst.