Autobrand in Staphorst vermoedelijk aangestoken: politie doet verder onderzoek

met video Auto op de kop op A28 tussen Meppel en De Wijk, 1 gewonde naar ziekenhuis

Bij een eenzijdig ongeval is een auto over de kop geslagen op de A28 tussen Meppel en De Wijk. Voor zover bekend is daarbij één gewonde gevallen. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Ook is een traumahelikopter opgeroepen. De snelweg was in de richting van Groningen tijdelijk afgesloten.