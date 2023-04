Botsing leidt tot file op A28 bij Staphorst

indebuurt.nl 'Waar is Amsterdam?' Video van machinist op station Zwolle gaat viral op Dumpert

Is de machinist de weg kwijt óf het spoor bijster? Dat grappen kijkers in de reacties op een Facebookvideo die momenteel viral gaat op Dumpert. In de opname is te zien dat een machinist van NS langs het station van Zwolle rijdt en roept: ‘Waar is Amsterdam?’