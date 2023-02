Burgemeester Staphorst openhartig over zijn inwoners: 'Van buiten bepalen hoe het moet, dan raak je ze’

ME’er ontkomt in Staphorst maar net aan cobra die Gerard (24) met kerst gooit: ‘Had wel dood kunnen zijn’

,,Wij tegen de politie”, beschrijft Gerard de W. (24) de sfeer in Staphorst tijdens de afgelopen kerstnacht. Tientallen jongeren zorgen voor onrust in het dorp. Er wordt zwaar vuurwerk afgestoken. De W. gooit een cobra. Die ontploft pal naast een ME’er. Die had wel dood kunnen zijn, zegt justitie.

12 januari