Gewonde na botsing tussen auto en vrachtwagen in Staphorst

Predikan­ten ingescha­keld door burgemees­ter Staphorst voor oud en nieuw zonder gedoe

Om rellen zoals bij de intocht van Sinterklaas of ander gedoe te voorkomen tijdens de jaarwisseling, heeft burgemeester Jan ten Kate van de gemeente Staphorst de plaatselijke predikanten ingeschakeld. De burgemeester heeft een brief naar alle kerken in Staphorst gestuurd. Verscheidene voorgangers hebben afgelopen zondag in de kerkdienst zijn oproep tot een rustig verloop van de jaarwisseling voorgelezen.

21 december