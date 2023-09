In Staphorst werd 8 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

Cor Pierik uit Genemuiden maakt een verrassen­de overstap van het CBS naar de BBB: ‘Ik zorg ervoor dat alle feiten op tafel komen’

Vrijdagochtend was hij nog woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek, een paar uur later is hij kandidaat-Tweede Kamerlid voor de BBB. Cor Pierik uit Genemuiden (58), tevens hobbyboer, maakt daarmee een zeer verrassende overstap. ,,We moeten terug naar de menselijke maat.’’