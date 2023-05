Karlo Meppelink slaat boek Staphorst dicht: ‘Had deze club nog hele mooie dingen kunnen geven’

Typisch Vollenhove kan toch doorgaan dankzij spontane hulp van ‘veteranen’

Elk jaar met Pinksteren vindt het evenement Typisch Vollenhove plaats, maar deze editie is niet vanzelfsprekend. Begin dit jaar was het nog spannend of er genoeg vrijwilligers zouden zijn om Typisch Vollenhove door te laten gaan. Organisator Jan Bernhard Visscher stond nog met een noodkreet in de Stentor.