Kick Out Zwarte Piet wil dat burgemeester Staphorst opstapt: ‘Hij verwelkomde Sinterklaas terwijl wij belaagd werden’

Relschop­pers Staphorst bereidden blokkade Kick Out Zwarte Piet minutieus voor, gemeente ‘naïef’

‘Het wordt heftig’, waarschuwen ‘dorpsvaders’ uit Staphorst over de sinterklaasintocht afgelopen november. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat demonstreren en dat stuit op weerstand. ‘Tegendemonstranten’ infiltreren zelfs in KOZP. Ze zijn uit op een gewelddadige confrontatie. Die komt er. Toch is de gemeente verrast. Naïef, blijkt uit een rapport vol nieuwe feiten.