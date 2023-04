Meppelink heeft goed gevoel bij ontwikkeling Staphorst dat langzaam richting middenmoot klimt: ‘Dat geeft vertrouwen’

Hotel Waanders in Staphorst klaar voor opvang statushou­ders, met hulp van Oekraïense vluchtelin­gen

Over een kleine twee weken nemen statushouders hun intrek in voormalig hotel Waanders in Staphorst. Omwonenden konden gisteren een kijkje nemen, evenals de Stentor. In totaal zullen veertig tot vijftig mensen hier worden gehuisvest voor de duur van twee jaar.