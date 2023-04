Met kant-en-klare huizen draagt Staphorst bij aan oplossing woningnood: ‘Dit is een mijlpaal’

Steeds meer vluchtelin­gen voeren actie tegen lange wachttij­den: ‘Er is heel veel ontevreden­heid’

Steeds meer vluchtelingen voeren actie tegen de lange wachttijden bij hun asielaanvraag en de omstandigheden waaronder ze in opvanglocaties verblijven. Dat zegt hulporganisatie MiGreat, die asielzoekers van tientallen opvanglocaties in Nederland bijstaat, waaronder Ter Apel in Groningen. ,,Consistent kloppen ze bij ons aan met problemen. Dit verspreidt zich wel en wordt misschien steeds groter”, zegt een woordvoerder.