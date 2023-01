‘Omstreden locatie’ in Staphorst krijgt vanaf april 40 tot 50 statushouders

Check hier jouw gemeente Aantal WW-uitkerin­gen in jaar tijd flink omlaag (en dit is de reden): ‘Heel positief’

Het aantal WW-uitkeringen in Oost-Nederland is in een jaar tijd flink gedaald. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Ook in de cijfers over heel Nederland is een daling te zien ten opzichte van een jaar geleden. Hoe is dat te verklaren?

19 januari