Onderzoek naar sinterklaasrellen Staphorst kost ruim 43.000 euro: ‘Goed om onszelf spiegel voor te houden’

Pizzeria Sephora moet (weer) dicht van gemeente Dalfsen, tot ontstelte­nis van bakker Ayman: 'Alleen maar tegenwer­king'

De gaspitjes zijn gedoofd, de ovens staan uit. Ook heeft pizzabakker Ayman Khallaf het kookschort dat hij zo graag draagt in de wasmand gegooid. Restaurant Sephora in Nieuwleusen is op last van de gemeente Dalfsen gesloten, na nieuwe problemen rond de exploitatievergunning. ,,Twee jaar lang is er niets aan de hand, en nu dit...’’

20 januari