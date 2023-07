Pyromaan die vakantiehuizen in IJhorst in brand zette berust in voortzetting van tbs

Wie is toch die H.A.W. van der Vecht? Een brief over een fout naambordje leidt tot de oplossing van een mysterie

H.A.W. van de Vechtbrug staat al jaren op het bordje. Dat is helemaal fout. Het moet H.A.W. van der Vechtbrug zijn, met een r. En dan ontbreekt ook nog de toevoeging Doctor. Of de gemeente dat maar even wil herstellen, vraagt een inwoner van Hasselt begin juni in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Die brief roept ook de vraag op: Wie is die H.A.W. van der Vecht eigenlijk?