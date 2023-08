Staphorst uitvinders­hoofd­stad van Overijssel: meeste octrooien per hoofd van de bevolking

Nergens in Overijssel vind je inventievere mensen dan in Staphorst: de 17.628 inwoners van deze gemeente waren de afgelopen vijf jaar goed voor zestien verleende octrooien, het hoogste aantal per 10.000 inwoners van de hele provincie.