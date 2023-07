Stralend zonnig weer in Staphorst vandaag

met video Mobiele kraan vat vlam in autospuite­rij Staphorst: brandweer grijpt in en weet erger te voorkomen

Een autospuiterij in Staphorst werd donderdagochtend overvallen door een uitslaande brand. In de spuitcabine van het bedrijf op industrieterrein de Esch IV vloog een kraan in de brand. Door de mobiele kraan in de spuitcabine breidde het vuur vlug uit, maar dankzij kordaat optreden van de brandweer was de fik snel onder controle.