Tv-boswachter én kenner van Drentse moordlegen­des presen­teert zijn nieuwe boek in Meppel

André Donker is niet alleen een van de bekendste boswachters van Nederland, maar ook schrijver. Binnenkort komt zijn nieuwe boek uit: een thriller uit die zich afspeelt in Zuidwest-Drenthe. Op vrijdag 15 september geeft hij een lezing in Bibliotheek Meppel.