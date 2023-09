Herman legt historie oude begraaf­plaats Zwartsluis vast in een boek: ‘Als die beuken konden praten…’

Herman Slurink is klaar met het boek over de geschiedenis van de oude begraafplaats in zijn woonplaats Zwartsluis. In een halfjaar tijd schreef hij 115 bladzijden vol over vooral twee eeuwenoude rode beuken op de dodenakker en zes generaties grafdelvers.