Vandaag veel bewolking in Staphorst

Hospice Dalfsen dreigt te moeten verhuizen naar groter gebouw in Nieuwleu­sen: ‘De vraag is enorm’

Het voelt wat cru, maar de populariteit van het hospice in Dalfsen als plek om te sterven is zo groot, dat het bestuur wil verhuizen om de vraag aan te kunnen. Naar Nieuwleusen, waarmee het de oude pastorie in het hart van het dorp achterlaat. ,,We hebben zestig keer ‘nee’ moeten verkopen.”