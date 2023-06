Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Staphorst

Alle ogen in Staphorst gericht op skeeleraar Ronald Haasjes: ‘Ik draag natuurlijk wel een opvallend pak’

Staphorst staat zaterdag in het teken van de skeelersport met wedstrijden in twee competities: de Stouwdam Jeugd Skeelercompetitie Oost en de Reggeborgh Skeeler3Daagse. In die laatste korte serie wedstrijden is Ronald Haasjes, de regerend nationaal kampioen, voor eigen publiek een van de blikvangers.