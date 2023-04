Veijer moet genoegen nemen met 17e plaats in kwalificatie Moto3

Politieman Jan K. (52) was stiefvader en seks-stal­ker tegelijk: ‘Ze kon geen kant op’

Een goede baan, een leuke vriendin met twee puber-stiefdochters. Politieman Jan K. (52) had het goed voor elkaar. Maar de in Meppel werkzame hoofdagent had twee gezichten. Een van de dochters die hij opvoedde, was tegelijk het onderwerp van seksuele fantasieën die hij jarenlang via appjes met haar deelde. ,,Ze kon geen kant op.’’