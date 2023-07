Vergunningen voor vlak maken kerkheuvel ontbreken

Frans miljoenen­park Puy du Fou wil groot themapark bouwen in Meppel

Het Franse themapark Puy du Fou wil ook in Meppel een historisch themapark openen. Puy du Fou in het Franse departement Vendée trekt jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers en is daarmee het tweede park van het land, na Disneyland Parijs. Twee jaar geleden opende Puy du Fou al een satellietpark in de Spaanse stad Toledo.