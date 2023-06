Wilplukster Olga neemt plukkers mee naar de Zonnehorst in Punthorst

Er dreigt een zorgin­farct in de ggz in deze regio en dit is waarom

Meer groepstherapie in plaats van individuele gesprekken, meer zelfhulp met online modules waarbij een zorgverlener op afstand meekijkt. Het kan niet anders, zegt de Dimence Groep, de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in deze regio. ,,We willen geen mensen buiten de deur houden, maar we moeten beter schiften.”