Een zomer om snel te vergeten? In Stede Broec regende het dit jaar juist minder dan gemiddeld

‘Kleine stapjes vooruit en hoop’ voor 24/7 zorgbehoe­ven­de aangespoel­de bruinvis Jack, SOS Dolfijn zoekt vrijwilli­gers

Op de Hors in Texel is woensdag een jonge levende bruinvis aangespoeld. Mede door een tekort aan vrijwilligers, heeft SOS Dolfijn haar handen vol aan het jonge dier. Jack, zoals hij is genoemd, is te zwak om te zwemmen en wordt 24 uur per dag door vrijwilligers en medewerkers ondersteund.