Heldere ochtend en middag in Stede Broec

Nachtelij­ke botsing tussen auto en bestelbus in Heerhugo­waard; bestuurder aangehou­den

Een auto en een bestelbus zijn in de nacht van woensdag op donderdag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Jan Glijnisweg en de Huygendijk in Heerhugowaard. Eén van de bestuurders bleek onder invloed.