Den Helder sluit café na dodelijke schietpar­tij

De gemeente Den Helder heeft het café waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een dodelijke schietpartij plaatsvond gesloten. Op de website laat de gemeente weten dat de beslissing om café de Bierbron te sluiten al eerder was voorbereid, ‘voordat het schietincident van afgelopen nacht had plaatsgevonden’.