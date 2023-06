Vandaag helder weer in Stede Broec

Gevonden man die in Spanbroek in auto werd gezet verklaart inderdaad ontvoerd te zijn

De man die vrijdagmiddag in het Noord-Hollandse Spanbroek onder dwang in een auto werd gezet, heeft bij de politie verklaard dat hij inderdaad slachtoffer van ontvoering is geweest. Dit bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. Het slachtoffer werd eerder op maandag teruggevonden in het centrum van Beverwijk, vlakbij het station.