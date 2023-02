22 jaar bouwclub De Heen: ‘Komt da zien’

Dit zijn drie bijzondere plannen in de West-Brabantse natuur: ‘Mooi gebied, maar nu weinig te beleven’

Het verfraaien van het prachtige eilandje Beneden-Sas in de monding van de Steenbergsche Vliet, het opknappen van de haven in Oudenbosch en het opknappen van bestaande wandelroutes in West-Brabant.