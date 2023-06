A4 dicht bij Dinteloord in de richting van knooppunt Sabina

Column Zo kom ik als echte West-Brabander tóch nog vaak op onbekende plaatsen in onze streek

‘Het leuke aan mijn werk is dat ik op plekken kom waar andere mensen niet komen. Maar dat geldt voor jou eigenlijk ook wel, toch?’ De man van mijn vriendin - goed om te weten: hij is rechercheur, we noemen hem voor het gemak even agent X - kijkt mij vragend aan.