Auto rijdt van dijk op N257 bij De Heen, inzittende naar het ziekenhuis

Auto in de sloot in Moerstra­ten, bestuurder klautert zelf uit voertuig

MOERSTRATEN - Aan de Moerstraatsebaan in Moerstraten is zondagavond een automobilist met zijn auto in een sloot terechtgekomen. De brandweer rukte uit voor een reddingsactie, maar zag bij aankomst dat de bestuurder zelf uit het voertuig was geklauterd.

9 januari