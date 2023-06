Bewolkte dag in Steenbergen

Goed idee van groep 8 Petrus & Paulus­school: meer dan zeventig­dui­zend liter water besparen

DINTELOORD - Aan het idee van groep 8 van de Petrus & Paulusschool in Dinteloord om bij iedere basisschool in de Steenbergen regenwater op te vangen is maandagmiddag een begin gemaakt: de eerste regenton is aangesloten. Het doel is om zo meer dan zeventigduizend liter water te besparen.