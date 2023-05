Bram (7) en Eva (9) voeren actie voor pumptrackbaan in hun dorp: ‘Liefst vandaag al beginnen met graven’

Kleding­merk Cotton Club opent eind juni de deuren in oude postkan­toor: ‘Aanwinst voor het centrum’

BERGEN OP ZOOM - Na het vertrek van kledingzaak The Sting uit het voormalige postkantoor aan de Zuivelstraat, trekt Cotton Club in het monumentale pand in Bergen op Zoom. Verdere nieuwe invulling van de Parade is voorlopig niet aan de orde.