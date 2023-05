Dit is hoe de eerste teams uit Steenbergen dit weekeinde speelden

Jongen (17) beroofd van kleren in buitenge­bied Kruisland, politie zoekt drie of vier mannen

KRUISLAND - Een 17-jarige jongen is maandagavond in het buitengebied van Kruisland beroofd van zijn kleren. Drie of vier mannen zouden hem hebben bedreigd en gedwongen de kleding af te staan. De politie doet aan de Stoofweg onderzoek naar de aanleiding.