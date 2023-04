Dit kun je doen op Koningsdag in de gemeente Steenbergen

Missie Vierde Divisie | Idabdelhay met Kruisland op jacht naar titel: ‘Geloof me: er wordt hier écht niet veel betaald’

In de rubriek Missie Vierde Divisie volgen we de Brabantse amateurclubs die in de eerste klasse strijden om promotie. Het belooft een zinderend seizoensslot te worden waarin onder meer Kruisland, Nemelaer, Best Vooruit en Erp dromen van de Vierde Divisie. Elke week blikken we terug én vooruit. In deze zesde aflevering: oud-profvoetballer Fouad Idabdelhay, die bij Kruisland matchwinner was in de topper tegen Erp.