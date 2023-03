Dosko beleeft ‘het verhaal van het seizoen’ wéér, nu pakt Kruisland de cadeautjes uit

Colombia­nen in Steenberg­se cocaïnewas­se­rij moeten drie jaar de cel in: ‘Ze handelden uit winstbejag’

STEENBERGEN - Ze sliepen in een pipowagen en in drie koepeltentjes. Een groep Colombianen runde een cocaïnewasserij in Steenbergen. Daarvoor moeten ze drie jaar de cel in. ,,Bewerken van cocaïne is onmisbare schakel in georganiseerde criminaliteit”, oordeelt de rechtbank in Breda.