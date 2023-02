Geluk en vrijheid centraal op expositie in Steenbergen

Ezra Booi doet voor het eerst mee aan ’t Berregs Diktee en finisht op 28 fouten: ‘Ik had erger verwacht’

BERGEN OP ZOOM - Voor Ezra Booi was het de eerste keer dat hij meedeed aan het Gròòt Berregs Diktee . Samen met Koen Vos boog hij zich woensdagavond in ’t Zwijnshoofd over de stripkes en apostrofkes van het dialect. ,,Voor winnaars zit je aan de verkeerde tafel, hoor...”

2 februari