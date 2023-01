Gerard zat als 8-jarige met 70 man boven het café van zijn ouders; ‘Ik denk er iedere keer aan als het stormt’

De inmiddels 78-jarige Slokkers weet zich alles nog haarfijn te herinneren. Bijvoorbeeld het verhaal over de zoon van de molenaar, die op 31 januari 1953 ‘s avonds bij zijn ouders in het café zat. ,,Wij hadden zo’n dansorgel in het café staan, waar je boeken in afspeelde. ‘Zeg Toke, gooi dat boek er nog eens op van Aan de oever van de IJssel staat een Veerhuis. Want morgen horen we hem misschien niet meer’, zei hij toen min of meer uit gekkigheid tegen mijn moeder. Een paar uur later is hij met heel zijn gezin verdronken."