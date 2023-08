COLUMN Wout is ‘no pannenkoek’, Mathieu wel een gebakje

De overeenkomst tussen Wout van Aert en Tadej Pogacar zondag in Glasgow en bakkerij Wilbrink een dag later in Hoogerheide? Ze konden Mathieu van der Poel niet bijbenen. Die ramde zo hard door naar WK-goud dat bronzen ’Pogi’ net zo groen uitsloeg als zijn shirt. Wout moest wéér genoegen nemen met zilver. Dat zegt wat, want ‘Van Aert is no pannenkoek’, zoals Woutje Poels in de Tour al opmerkte.