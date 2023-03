Hoe moet dit lelijke tunneltje in Nieuw-Vossemeer eruit gaan zien? Bewoners denken mee

indebuurt.nl Elkes grote liefde verhuisde naar Bergen op Zoom: 'Door zijn achternaam hoeft hij zich maar één keer voor te stellen'

De een is geboren en getogen in Bergen op Zoom en de ander verhuist voor de liefde naar onze stad. Dat laatste is het geval voor Isaías (42), de grote liefde van de Bergse Elke Escobar (32). “Na vier jaar in de ontkenningsfase besloten we elkaar te ontmoeten.”