‘Ier op d'n Raldal houwe we’t klein, maar zie is hoe groot we zijn’

De vastena­vend­lief­de van Sanne en Berend: 'We deden zo ons best elkaar niet leuk te vinden'

Vastenavend 2008: de leutperiode valt vroeg in het jaar. Het is net boven nul en het regent pijpenstelen. Dat was het begin van de vastenavendliefde van de Bergse Sanne (35) en Berend (39) Doedens. “Ik dacht: nu we hier toch staan, gaan we wel zoenen.”