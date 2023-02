Jong aan de gang met beeldende kunst: ‘Kinderen hun talent laten ontdekken’

Een kortere route, maar meer deelnemers tijdens optocht in Stampers­gat

MEEKRAPDURP (STAMPERSGAT) - Een kortere route dit jaar tijdens de optocht in Meekrapdurp. Het vertrek was vanaf de Noordzeedijk bij het sportterrein en niet meer bij het J. F. Vlekkeplein. Dit was voor corona al op verzoek van de deelnemers afgesproken.