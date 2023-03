Nog nul punten in maart, dus neemt deze West-Brabantse amateurclub per direct afscheid van de trainer

indebuurt.nl Mooi nieuws: op deze dag gaat doorgeef­win­kel Deelboz weer open

Het zat de Bergse doorgeefwinkel Deelboz niet mee in januari. Door bakken regen en andere neerslag kreeg het pand in de Rembrandtstraat te maken met lekkages en waterschade. Maar nu is er goed nieuws: de winkel gaat weer open!