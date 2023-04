Overburen zijn liveoptredens bij café Het Wapen kotsbeu: ‘De overlast die wij ervaren is verschrikkelijk’

Vaker werkloos en korter leven door borderline: ‘Zo jong mogelijk aanpakken’

HALSTEREN/TILBURG - Ze durven vaak niemand te vertrouwen. Spijbelen, belanden op straat of kampen met eetstoornissen. Ongeveer 100.000 mensen in Nederland hebben borderline. Een aandoening die volgens hoogleraar en therapeut Joost Hutsebaut het best zo jong mogelijk kan worden aangepakt.