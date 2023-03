Samen tafelen in Dinteloord is een succes: ‘Rond de maaltijd voel je eenzaamheid het meest’

Bonus bij Fokker Elmo blijft uit, onvrede groeit: ‘Desnoods gaan we de volgende keer twee dagen plat’

HOOGERHEIDE - Fokker Elmo ging donderdag weer deels plat. De vakbonden eisen nog steeds van de directie om het personeel in Hoogerheide dezelfde bonus te geven als collega’s in Helmond. ,,We willen minstens drie maandsalarissen als blijfpremie voor Elmo’ers die meegaan naar Papendrecht”, stelt FNV-bestuurder Jan Meeder.