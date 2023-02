‘Sirrekus Strienius’ voor afscheid Prins Strienius V

Slachtof­fer (40) schietpar­tij Wouw; ‘Eer van zijn familie speelde grote rol’

BREDA – In de ogen van het slachtoffer (40) gaat de schietpartij in Wouw op 28 februari vorig jaar om een erekwestie. ,,De voornaamste reden voor Ali om ons gezin dit aan te doen is dat hij het niet eens was met mijn nieuwe relatie.”