Steenbergen maakt een reis door de tijd in filmdrieluik van StadsHerauten

Mantelzor­ger Naomi (11) uit Hoogerhei­de zorgt voor haar zusje: ‘Maar ik heb ook tijd voor hobby's’

HOOGERHEIDE - Als het over mantelzorgers gaat, denk je in eerste instantie aan ouderen die voor hun naaste of kennis zorgen. Maar er zijn ook veel jonge mantelzorgers. Om aandacht te vragen voor deze groep is de komende twee maanden in MFC Kloosterhof in Hoogerheide de expositie Ik ben jonge mantelzorger te zien.