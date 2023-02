Steenbergen stapt in 2024 over op andere afvalinzamelaar, waarschijnlijk Saver

Buurtkoel­kast bij Adriano­huis moet zorgen dat geen enkele Bergenaar met een knorrende maag zit

BERGEN OP ZOOM - Of je nu student bent met weinig geld. Of een bijstandsmoeder met drie kinderen. Het maakt Jelle Gillissen en Farid El-Khassim van Het Adriano Huis in Bergen op Zoom niet uit wie er gebruikmaakt van de buurtkoelkast aan de Beukenlaan.

